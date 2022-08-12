***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.08.2022 10:37
***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SERVE.E (Yakın İzleme Pazarı), Alıcı Üye: ANC, Satıcı Üye: IYF (Fiyat: 26,16 TL, Miktar: 920.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054934
BIST
10:272.868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,48
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.876
En Düşük
2.858
10:2717,9631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9702
En Düşük
17,9284
10:2718,5152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0174
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5531
En Düşük
18,4965
10:271.035,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.035,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler10:25
|BARMA
|47,90
|37.556.761
|% 9,96
|
|ARDYZ
|7,23
|16.586.777
|% 9,88
|
|TRCAS
|10,50
|53.025.501
|% 9,26
|
|KIMMR
|4,61
|49.267.820
|% 8,73
|
|COSMO
|20,48
|777.216
|% 7,79
|
|PAMEL
|169,90
|5.116.594
|% -9,24
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|AKENR
|2,07
|25.243.224
|% -5,48
|
|TEKTU
|1,77
|18.312.181
|% -4,84
|
|KZBGY
|29,90
|7.586.357
|% -4,78
|
|THYAO
|63,20
|1.821.713.346
|% 2,93
|
|GARAN
|18,07
|307.648.576
|% 0,00
|
|SAHOL
|23,64
|303.918.490
|% -2,07
|
|ODAS
|4,05
|303.164.752
|% 3,05
|
|YKBNK
|5,66
|278.741.214
|% 0,71
|
|ODAS
|4,05
|303.164.752
|% 3,05
|
|ALBRK
|1,82
|94.434.493
|% 5,20
|
|YKBNK
|5,66
|278.741.214
|% 0,71
|
|DOHOL
|4,44
|195.879.443
|% -0,67
|
|TSKB
|3,51
|133.902.440
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9584
|17,9654
|% 0,15
|
|Euro
|18,5046
|18,5152
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,8484
|21,9580
|% 0,06
|
|Frank
|18,9952
|19,1096
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7677
|4,7916
|% 0,08
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|3,06
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.939
|6.995
|3,00
|
|Yarım
|3.381
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,46
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,12
|