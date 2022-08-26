***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.08.2022 12:16
***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SERVE]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SERVE.E (Yakın İzleme Pazarı), Alıcı Üye: IYF, Satıcı Üye: IYF (Fiyat: 27,86 TL, Miktar: 369.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. SERVE.E (Yakın İzleme Pazarı), Alıcı Üye: ANC, Satıcı Üye: IYF (Fiyat: 27,86 TL, Miktar: 290.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058524
BIST
15:073.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 23,49
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
15:0718,1869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
15:0718,1997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0641
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2323
En Düşük
18,0904
15:071.019,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,59
|Açılış
|: 1.019,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,24
BIST En Aktif Hisseler15:05
|HKTM
|21,42
|12.503.132
|% 9,96
|
|IHAAS
|65,00
|7.360.759
|% 9,24
|
|NTGAZ
|18,98
|96.573.496
|% 9,14
|
|RALYH
|18,68
|33.276.948
|% 9,11
|
|MOBTL
|2,18
|158.292.493
|% 7,92
|
|MTRKS
|72,35
|73.842.710
|% -9,96
|
|PAMEL
|152,00
|28.646.022
|% -5,65
|
|OBASE
|15,60
|45.831.936
|% -4,00
|
|GLCVY
|15,28
|19.397.213
|% -3,66
|
|CANTE
|90,60
|7.993.658
|% -3,62
|
|OYAKC
|15,04
|338.476.916
|% 1,90
|
|KONTR
|192,00
|244.552.050
|% 1,80
|
|GESAN
|64,70
|176.155.961
|% 4,44
|
|MOBTL
|2,18
|158.292.493
|% 7,92
|
|ULUFA
|3,84
|137.433.026
|% 4,35
|
|HUNER
|3,41
|60.680.673
|% -1,45
|
|SEGYO
|1,28
|21.864.250
|% 0,79
|
|DGNMO
|3,61
|51.260.240
|% -0,55
|
|CONSE
|3,80
|29.287.671
|% 0,53
|
|GRSEL
|8,67
|49.901.487
|% 4,58
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1761
|18,1802
|% 0,09
|
|Euro
|18,1972
|18,2032
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,4369
|21,5444
|% 0,00
|
|Frank
|18,7832
|18,8964
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8256
|4,8498
|% 0,09
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-12,06
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,34
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.890
|-33,00
|
|Tam
|6.826
|6.874
|-57,00
|
|Yarım
|3.326
|3.361
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,32
|