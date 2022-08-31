***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [SERVE]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarYAKIN İZLEME PAZARIŞirketin Eski UnvanıSERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİŞirketin Yeni UnvanıKUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİEski Bülten AdıSERVE FILM PRODUKSIYONYeni Bülten AdıKUVVA GIDAEski KodSERVEYeni KodKUVVAKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi01/09/2022AçıklamalarBorsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ'nin ticaret unvanının "KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ " olarak değişmesi nedeniyle bülten adı 01/08/2022 tarihinden itibaren "KUVVA GIDA" olarak değiştirilmişti. Mevcut "SERVE" işlem kodu 01/09/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "KUVVA" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059086BIST