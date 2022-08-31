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***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği

31.08.2022 15:37
***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği


***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )

İlgili Şirketler [SERVE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kod Değişikliği

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

İlgili Pazar
YAKIN İZLEME PAZARI
Şirketin Eski Unvanı
SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ
Şirketin Yeni Unvanı
KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
Eski Bülten Adı
SERVE FILM PRODUKSIYON
Yeni Bülten Adı
KUVVA GIDA
Eski Kod
SERVE
Yeni Kod
KUVVA
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/09/2022
Açıklamalar

Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ'nin ticaret unvanının "KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ " olarak değişmesi nedeniyle bülten adı 01/08/2022 tarihinden itibaren "KUVVA GIDA" olarak değiştirilmişti. Mevcut "SERVE" işlem kodu 01/09/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "KUVVA" olarak değiştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059086


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EGGUB 279,40 91.055.687 % 10,00  
ESEN 42,72 190.712.985 % 9,99  
KONTR 234,50 419.431.110 % 9,99  
SMRTG 37,44 53.690.575 % 9,99  
COSMO 38,96 3.120.892 % 9,99  
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Sterlin 21,0511 21,1567 % -0,26  
Frank 18,5053 18,6168 % -0,33  
Riyal 4,8242 4,8484 % 0,07  
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Altın Ons 1.716 1.717 -7,70  
Altın Gr. 1.001 1.002 -5,47  
Cumhuriyet 6.692 6.793 -70,00  
Tam 6.722 6.775 -57,00  
Yarım 3.276 3.312 -28,00  
Çeyrek 1.643 1.656 -14,00  
Gümüş.Ons 18,18 18,20 -0,24  
Gümüş Gr. 10,56 10,57 -0,21  
B. Petrol 95,72 95,72 -2,12  
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