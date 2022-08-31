***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
31.08.2022 15:37
***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
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Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
YAKIN İZLEME PAZARI
Şirketin Eski Unvanı
SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ
Şirketin Yeni Unvanı
KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
Eski Bülten Adı
SERVE FILM PRODUKSIYON
Yeni Bülten Adı
KUVVA GIDA
Eski Kod
SERVE
Yeni Kod
KUVVA
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/09/2022
Açıklamalar
Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ'nin ticaret unvanının "KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ " olarak değişmesi nedeniyle bülten adı 01/08/2022 tarihinden itibaren "KUVVA GIDA" olarak değiştirilmişti. Mevcut "SERVE" işlem kodu 01/09/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "KUVVA" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059086
BIST
16:393.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 30,06
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.196
En Düşük
3.160
16:3918,1994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 18,2030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
16:3918,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
16:391.001,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,89
|Açılış
|: 1.001,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler16:39
|EGGUB
|279,40
|91.055.687
|% 10,00
|
|ESEN
|42,72
|190.712.985
|% 9,99
|
|KONTR
|234,50
|419.431.110
|% 9,99
|
|SMRTG
|37,44
|53.690.575
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|3.767.731
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|2.416.732
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|PAMEL
|124,50
|16.051.831
|% -9,78
|
|FENER
|59,70
|321.132.036
|% -5,84
|
|THYAO
|72,45
|5.612.940.247
|% 2,84
|
|PETKM
|14,00
|4.193.211.282
|% 4,09
|
|GARAN
|23,48
|3.731.907.166
|% -3,06
|
|YKBNK
|7,12
|3.279.504.154
|% 3,79
|
|HALKB
|8,58
|2.729.607.544
|% 9,44
|
|EKGYO
|4,06
|2.084.390.530
|% 0,74
|
|YKBNK
|7,12
|3.279.504.154
|% 3,79
|
|HALKB
|8,58
|2.729.607.544
|% 9,44
|
|PETKM
|14,00
|4.193.211.282
|% 4,09
|
|ISCTR
|8,06
|2.276.157.342
|% 1,26
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1812
|18,1994
|% -0,01
|
|Euro
|18,2011
|18,2104
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,0511
|21,1567
|% -0,26
|
|Frank
|18,5053
|18,6168
|% -0,33
|
|Riyal
|4,8242
|4,8484
|% 0,07
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-7,70
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|-70,00
|
|Tam
|6.722
|6.775
|-57,00
|
|Yarım
|3.276
|3.312
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,21
|
|B. Petrol
|95,72
|95,72
|-2,12
|
Seans Raporu
16:39
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16:53BAGFS
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16:51XU100
Endeks 3, 193 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 54, 183.00 milyon TL de
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16:51DOGUB
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.51 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 467 adet işlem
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16:50SOKM
Yüzde 4.64 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 658, 451 adet işlem
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16:49VERTU
Yüzde 5.02 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 518, 132 adet işlem