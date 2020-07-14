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***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

14.07.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler SERVE
İlgili Şirket Ünvanı SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
Satışa Konu Paylar 1.870.748,30 TL

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 127.237,35 0,95
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 1.743.510,95 12,98

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Veysi Kaynak
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 5,88
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 4,71 TL-7,05 TL
İşlem Tarihi 17.07.2020
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ektedir.

Ek Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin (Şirket) 11.559.492,45 TL olan sermayesinin 13.430.240,75 TL'ye artırılması dolayısı ile ihraç edilecek toplam 1.870.748,30 TL nominal değerli payların Veysi Kaynak'a tahsisli olarak satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 17/07/2020 tarihinde 1 TL nominal değerli pay için 5,88 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Duyuru_Serve_Ek.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859843


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PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5921 8,6352 % 0,09  
Frank 7,2878 7,3317 % 0,46  
Riyal 1,8251 1,8343 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 5,58  
Altın Gr. 399 399 1,46  
Cumhuriyet 2.595 2.617 9,70  
Tam 2.673 2.685 10,00  
Yarım 1.297 1.314 4,90  
Çeyrek 649 658 2,40  
Gümüş.Ons 19,16 19,20 0,11  
Gümüş Gr. 4,23 4,23 0,02  
B. Petrol 42,99 42,99 0,27  
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