***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler SERVEİlgili Şirket Ünvanı SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.Satışa Konu Paylar 1.870.748,30 TLSatılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 127.237,35 0,95B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 1.743.510,95 12,98Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Veysi Kaynakİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 5,88Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 4,71 TL-7,05 TLİşlem Tarihi 17.07.2020İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ektedir.Ek AçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin (Şirket) 11.559.492,45 TL olan sermayesinin 13.430.240,75 TL'ye artırılması dolayısı ile ihraç edilecek toplam 1.870.748,30 TL nominal değerli payların Veysi Kaynak'a tahsisli olarak satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 17/07/2020 tarihinde 1 TL nominal değerli pay için 5,88 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Duyuru_Serve_Ek.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859843BIST