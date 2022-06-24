***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
24.06.2022 18:15
***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
1800000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
7,17
Satıcının Unvanı
Veysi KAYNAK
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Mehmet Halil SAPAN / 800.000 TL - Rıfat ELHADEF / 1.000.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) / Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
21,4
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
21,4 TL - 32,08 TL
İşlem Tarihi
27/06/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin sermayesinin % 7,17'sine tekabül eden Veysi Kaynak'a ait toplam 1.800.000 TL nominal değerli payların, pay başına 21,40 TL fiyatla 800.000 TL nominal değerli kısmının Mehmet Halil Sapan'a, 1.000.000 TL nominal değerli kısmının Rıfat Elhadef'e satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 27/06/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039210
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0516,8849
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -0,4676
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
16,8278
18:0517,8322
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -0,4457
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
17,7544
18:051.010,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,38
|Açılış
|: 1.010,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.007,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9223
|16,9241
|% -2,47
|
|Euro
|17,8364
|17,8732
|% -2,21
|
|Sterlin
|21,0630
|21,1686
|% -0,59
|
|Frank
|17,9154
|18,0233
|% -0,21
|
|Riyal
|4,5733
|4,5962
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|4,71
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.709
|6.868
|6,00
|
|Yarım
|3.294
|3.359
|3,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.679
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,21
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında