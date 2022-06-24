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***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

24.06.2022 18:15
***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
1800000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
7,17
Satıcının Unvanı
Veysi KAYNAK
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Mehmet Halil SAPAN / 800.000 TL - Rıfat ELHADEF / 1.000.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) / Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
21,4
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
21,4 TL - 32,08 TL
İşlem Tarihi
27/06/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin  sermayesinin % 7,17'sine tekabül eden Veysi Kaynak'a ait toplam 1.800.000 TL nominal değerli payların, pay başına 21,40 TL fiyatla 800.000 TL nominal değerli kısmının Mehmet Halil Sapan'a, 1.000.000 TL nominal değerli kısmının Rıfat Elhadef'e satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 27/06/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039210


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BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,9223 16,9241 % -2,47  
Euro 17,8364 17,8732 % -2,21  
Sterlin 21,0630 21,1686 % -0,59  
Frank 17,9154 18,0233 % -0,21  
Riyal 4,5733 4,5962 % -0,70  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.828 4,71  
Altın Gr. 1.012 1.012 -4,03  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.709 6.868 6,00  
Yarım 3.294 3.359 3,00  
Çeyrek 1.650 1.679 1,00  
Gümüş.Ons 21,17 21,21 0,23  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,05  
B. Petrol 113 113 3,09  
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