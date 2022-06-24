***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [SERVE]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıServe Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)1800000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)7,17Satıcının UnvanıVeysi KAYNAKAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıMehmet Halil SAPAN / 800.000 TL - Rıfat ELHADEF / 1.000.000 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) / Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)21,4Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları21,4 TL - 32,08 TLİşlem Tarihi27/06/2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin sermayesinin % 7,17'sine tekabül eden Veysi Kaynak'a ait toplam 1.800.000 TL nominal değerli payların, pay başına 21,40 TL fiyatla 800.000 TL nominal değerli kısmının Mehmet Halil Sapan'a, 1.000.000 TL nominal değerli kısmının Rıfat Elhadef'e satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 27/06/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039210BIST