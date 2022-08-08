***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
08.08.2022 18:06
***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
975000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
3,88
Satıcının Unvanı
Şule Kaynak
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Temel Yandık / 975.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
24,72
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
24,72 TL - 38,71 TL
İşlem Tarihi
09/08/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin % 3,88'ine tekabül eden Şule Kaynak'a ait 975.000 TL nominal değerli payların, pay başına 24,72 TL fiyatla Temel Yandık'a satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 09/08/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053036
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0571
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,3499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1086
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.033,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 10,37
|Açılış
|: 1.033,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.035,61
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9279
|17,9620
|% 0,28
|
|Euro
|18,3090
|18,3550
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,6566
|21,7652
|% 0,46
|
|Frank
|18,7403
|18,8532
|% 1,04
|
|Riyal
|4,7635
|4,7874
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|12,92
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|9,51
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.910
|6.994
|4,00
|
|Yarım
|3.367
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.709
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,68
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,47
|
|B. Petrol
|96,09
|96,09
|1,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO, HUNER
-
17:59
RODRG, OBASE, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında