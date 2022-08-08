***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [SERVE]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıKuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)975000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)3,88Satıcının UnvanıŞule KaynakAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıTemel Yandık / 975.000 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)24,72Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları24,72 TL - 38,71 TLİşlem Tarihi09/08/2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin % 3,88'ine tekabül eden Şule Kaynak'a ait 975.000 TL nominal değerli payların, pay başına 24,72 TL fiyatla Temel Yandık'a satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 09/08/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053036BIST