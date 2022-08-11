***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
11.08.2022 18:03
***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
920000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
3,66
Satıcının Unvanı
Şule Kaynak
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Burçin Çelen / 920.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye), Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
26,16
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
26,14 - 39,20 TL
İşlem Tarihi
12/08/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin % 3,66'sına tekabül eden Şule Kaynak'a ait 920.000 TL nominal değerli payların, pay başına 26,16 TL fiyatla Burçin Çelen'e satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 12/08/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054687
BIST
17:482.862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 32,25
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
17:4817,9604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0914
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
17:4818,5941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1793
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
17:481.035,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.035,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler17:46
|BARMA
|43,56
|7.513.664
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|129.655.713
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|537.898.276
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.123.187
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.151.702
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.147.212
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.231.254
|% -9,98
|
|TIRE
|19,85
|259.249.934
|% -9,94
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|OLMK
|11,76
|63.242.549
|% -8,13
|
|THYAO
|61,50
|7.498.336.212
|% 2,24
|
|AKBNK
|10,09
|3.280.126.224
|% 2,96
|
|YKBNK
|5,62
|2.571.738.676
|% 3,88
|
|SASA
|52,85
|2.198.250.432
|% 0,09
|
|GARAN
|17,97
|1.967.164.882
|% 7,60
|
|EKGYO
|3,65
|1.783.895.398
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.571.738.676
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,38
|1.499.697.250
|% 4,53
|
|AKBNK
|10,09
|3.280.126.224
|% 2,96
|
|ISCTR
|6,14
|1.882.197.114
|% 1,66
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9513
|17,9635
|% 0,53
|
|Euro
|18,5690
|18,5941
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,8831
|21,9928
|% 0,54
|
|Frank
|19,0283
|19,1430
|% 0,78
|
|Riyal
|4,7654
|4,7893
|% 0,55
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.932
|6.995
|11,00
|
|Yarım
|3.378
|3.420
|6,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,79
|97,79
|0,39
|