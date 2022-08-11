***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [SERVE]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıKuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)920000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)3,66Satıcının UnvanıŞule KaynakAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıBurçin Çelen / 920.000 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye), Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)26,16Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları26,14 - 39,20 TLİşlem Tarihi12/08/2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin % 3,66'sına tekabül eden Şule Kaynak'a ait 920.000 TL nominal değerli payların, pay başına 26,16 TL fiyatla Burçin Çelen'e satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 12/08/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054687BIST