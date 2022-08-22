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***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

22.08.2022 18:10
***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
870000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
3,46
Satıcının Unvanı
Şule Kaynak
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Turgut Peker / 870.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
27,6
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
27,58 - 41,36 TL
İşlem Tarihi
23/08/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.'nin  sermayesinin % 3,46'sına tekabül eden Şule Kaynak'a ait toplam 870.000 TL nominal değerli payların, pay başına 27,60 TL fiyatla Turgut Peker'e satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 23/08/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057604


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Tam 6.797 6.875 -62,00  
Yarım 3.312 3.361 -31,00  
Çeyrek 1.661 1.680 -15,00  
Gümüş.Ons 19,03 19,06 0,00  
Gümüş Gr. 11,06 11,07 -0,01  
B. Petrol 95,70 95,70 -1,02  
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