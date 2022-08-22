***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
22.08.2022 18:10
***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
870000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
3,46
Satıcının Unvanı
Şule Kaynak
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Turgut Peker / 870.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
27,6
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
27,58 - 41,36 TL
İşlem Tarihi
23/08/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin % 3,46'sına tekabül eden Şule Kaynak'a ait toplam 870.000 TL nominal değerli payların, pay başına 27,60 TL fiyatla Turgut Peker'e satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 23/08/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057604
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 42,29
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
18:0518,0878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
18:0517,9937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1624
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
17,9610
18:051.009,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,69
|Açılış
|: 1.009,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|70.389.316
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|693.055
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.557.646
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.093.812
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.647.041
|% 9,98
|
|UFUK
|65,25
|2.774.217
|% -9,88
|
|AZTEK
|13,25
|536.500.002
|% -8,56
|
|GZNMI
|38,02
|352.857.420
|% -7,90
|
|EMNIS
|46,00
|478.832
|% -7,07
|
|BRKO
|1,99
|1.854.669
|% -7,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 2,12
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0718
|18,0878
|% 0,01
|
|Euro
|17,9573
|17,9937
|% -0,89
|
|Sterlin
|21,2255
|21,3319
|% -0,49
|
|Frank
|18,6802
|18,7928
|% -0,52
|
|Riyal
|4,7987
|4,8227
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-10,44
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.010
|-6,70
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.797
|6.875
|-62,00
|
|Yarım
|3.312
|3.361
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.680
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,70
|95,70
|-1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem