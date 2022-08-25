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***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

25.08.2022 18:22
***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
659000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
2,62
Satıcının Unvanı
Şule Kaynak / 369.000 TL , Veysi Kaynak / 290.000 TL
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Oğuzhan Yapıcı / 369.000 TL, Burçin Çelen / 290.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
27,86
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
27,85 - 41,77 TL
İşlem Tarihi
26/08/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (Şirket) ortaklarından Şule Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin % 1,47'sine tekabül eden toplam 369.000 TL nominal değerli payların Oğuzhan Yapıcı'ya Veysi Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %1,15'ine tekabül eden 290.000 TL nominal değerli payların Burçin Çelen'e pay başına 27,86 TL fiyatla satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 26/08/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058419


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EKIZ 10,45 1.411.867 % 10,00  
BRMEN 2,20 576.193 % 10,00  
VAKBN 5,50 588.899.712 % 10,00  
VAKFN 3,19 296.625.061 % 10,00  
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Altın Gr. 1.025 1.026 3,96  
Cumhuriyet 6.820 6.923 24,00  
Tam 6.862 6.921 6,00  
Yarım 3.343 3.384 3,00  
Çeyrek 1.677 1.691 1,00  
Gümüş.Ons 19,13 19,16 0,03  
Gümüş Gr. 11,18 11,19 0,03  
B. Petrol 101 101 -0,26  
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