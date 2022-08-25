***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [SERVE]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıKuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)659000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)2,62Satıcının UnvanıŞule Kaynak / 369.000 TL , Veysi Kaynak / 290.000 TLAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıOğuzhan Yapıcı / 369.000 TL, Burçin Çelen / 290.000 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)27,86Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları27,85 - 41,77 TLİşlem Tarihi26/08/2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (Şirket) ortaklarından Şule Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin % 1,47'sine tekabül eden toplam 369.000 TL nominal değerli payların Oğuzhan Yapıcı'ya Veysi Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %1,15'ine tekabül eden 290.000 TL nominal değerli payların Burçin Çelen'e pay başına 27,86 TL fiyatla satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 26/08/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058419BIST