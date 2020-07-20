***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.07.2020 09:20
***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860377
BIST
10:38118.924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 137,69
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.177
En Düşük
118.583
10:386,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9090
|
6,8624
En Düşük
6,8510
10:387,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8694
En Düşük
7,8177
10:38398,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,14
|Açılış
|: 398,98
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,40
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|16.983.874
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|941.342
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|6.738.010
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.124.082
|% 9,99
|
|BURCE
|14,66
|8.274.989
|% 9,98
|
|CASA
|19,17
|2.760.480
|% -10,00
|
|TSPOR
|4,05
|99.212.276
|% -9,19
|
|ARTI
|1,85
|48.196
|% -5,13
|
|BLCYT
|7,83
|37.944
|% -4,98
|
|SANKO
|7,57
|166.045
|% -4,90
|
|GUSGR
|5,27
|355.508.280
|% 6,04
|
|SASA
|14,40
|274.077.176
|% 3,37
|
|ASELS
|33,00
|243.232.056
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,30
|223.867.311
|% 0,44
|
|IPEKE
|15,60
|110.767.023
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,30
|223.867.311
|% 0,44
|
|GUSGR
|5,27
|355.508.280
|% 6,04
|
|CEMAS
|1,73
|74.962.299
|% 0,58
|
|ADESE
|2,37
|77.865.021
|% 3,49
|
|SKBNK
|1,68
|53.590.269
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5922
|8,6353
|% 0,01
|
|Frank
|7,2641
|7,3079
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8227
|1,8319
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,04
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|14,00
|
|Tam
|2.669
|2.681
|14,40
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|7,10
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,35
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,50
|
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10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 5 kaybederek (% 0.00 ) 109, 387