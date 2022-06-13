***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
13.06.2022 10:36
***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SERVE
Açıklamalar Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. ile ilgili olarak Şule Kaynak tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036874
BIST
10:482.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -13,00
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.520
10:4817,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1452
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,0425
10:4818,0839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0723
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,8779
10:481.028,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.028,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler10:46
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.314.001
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|ARZUM
|18,89
|30.237.577
|% 7,70
|
|BERA
|13,45
|155.029.714
|% 7,60
|
|TSGYO
|5,69
|30.822.515
|% -6,41
|
|ULUUN
|19,70
|36.737.547
|% -5,20
|
|TETMT
|225,00
|2.332.020
|% -4,13
|
|SOKM
|13,39
|47.517.313
|% -4,08
|
|KERVN
|0,55
|60.952
|% -3,51
|
|THYAO
|46,62
|1.121.334.588
|% -0,17
|
|EREGL
|32,16
|455.097.452
|% -3,25
|
|SISE
|22,08
|412.284.058
|% -0,63
|
|SASA
|43,00
|376.198.707
|% -2,18
|
|KRDMD
|13,66
|292.812.564
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,58
|182.296.402
|% -0,39
|
|DOHOL
|4,05
|288.667.662
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,71
|176.481.258
|% -0,84
|
|TSKB
|2,36
|77.921.317
|% -1,67
|
|SEGYO
|1,19
|37.438.905
|% 2,59
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2399
|17,2485
|% 0,81
|
|Euro
|18,0447
|18,0747
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,0502
|21,1558
|% 0,21
|
|Frank
|17,3100
|17,4142
|% 0,37
|
|Riyal
|4,5768
|4,5997
|% 0,65
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-14,56
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,10
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,50
|
Seans Raporu
10:46
daha fazla
-
11:01ULUUN
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 859, 645 adet işlem
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10:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 93 kaybederek (% -0.82 ) 2, 772
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10:59
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10:59XU100
Endeks 2, 524 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 7, 484.00 milyon TL de
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10:59SOKM
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 13.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 485, 491 adet işlem