***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu









***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler iği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036871BIST