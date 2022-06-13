***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
13.06.2022 10:30
***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler iği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036871
BIST
11:482.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,87
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.520
11:4817,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1308
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
11:4818,0858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0742
|Açılış
|: 18,0010
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
11:481.027,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,40
|Açılış
|: 1.027,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler11:46
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.377.713
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|BERA
|13,57
|224.260.139
|% 8,56
|
|EUREN
|23,40
|253.940.333
|% 8,33
|
|TSGYO
|5,58
|51.919.978
|% -8,22
|
|ULUUN
|19,71
|55.481.400
|% -5,15
|
|SOKM
|13,41
|65.486.922
|% -3,94
|
|EREGL
|31,94
|1.063.516.901
|% -3,91
|
|TETMT
|226,40
|3.851.535
|% -3,54
|
|THYAO
|47,12
|2.429.640.403
|% 0,90
|
|EREGL
|31,94
|1.063.516.901
|% -3,91
|
|SISE
|22,14
|583.187.747
|% -0,36
|
|SASA
|42,98
|548.117.037
|% -2,23
|
|KRDMD
|13,53
|525.000.482
|% -3,29
|
|EKGYO
|2,59
|243.174.685
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,07
|377.591.844
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,77
|333.053.830
|% 0,42
|
|SEGYO
|1,21
|66.781.276
|% 4,31
|
|THYAO
|47,12
|2.429.640.403
|% 0,90
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2299
|17,2350
|% 0,73
|
|Euro
|18,0656
|18,0984
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,0142
|21,1196
|% 0,04
|
|Frank
|17,3186
|17,4229
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5808
|4,6038
|% 0,74
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-16,87
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.794
|6.911
|-29,00
|
|Yarım
|3.336
|3.380
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.690
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,13
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,31
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:00GESAN
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 31.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 525, 894 adet işlem
-
11:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 32 kaybederek (% -0.30 ) 2, 786
-
11:59XU100
Endeks 2, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 12, 862.00 milyon TL de
-
11:57TSGYO
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 767, 115 adet işlem
-
11:56EREGL
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 295, 203 adet işlem