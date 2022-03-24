***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.03.2022 17:11
***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SERVE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Veysi Kaynak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012699
BIST
17:302.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -6,21
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
17:3014,8452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0164
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
17:3016,3725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0275
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
17:30935,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,25
|Açılış
|: 935,17
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler17:30
|ULUSE
|70,45
|13.981.178
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|65.236.502
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|61.176.547
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.025.773
|% 9,95
|
|MEPET
|2,51
|14.338.966
|% 9,61
|
|SANEL
|6,03
|9.285.837
|% -10,00
|
|PKENT
|232,40
|9.412.897
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.882.129
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|45.158.468
|% -9,81
|
|IDEAS
|23,12
|63.770.672
|% -9,55
|
|KRDMD
|15,26
|4.325.419.410
|% -0,46
|
|EREGL
|33,54
|1.886.903.961
|% 0,12
|
|THYAO
|27,94
|1.881.317.175
|% -0,57
|
|SISE
|14,29
|1.766.294.150
|% 0,99
|
|GARAN
|12,03
|1.633.617.372
|% -1,15
|
|KRDMD
|15,26
|4.325.419.410
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,26
|493.762.257
|% -3,42
|
|YKBNK
|3,93
|754.367.088
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,22
|568.608.830
|% -2,72
|
|GARAN
|12,03
|1.633.617.372
|% -1,15
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8354
|14,8452
|% 0,11
|
|Euro
|16,3359
|16,3725
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,4827
|19,5804
|% -0,30
|
|Frank
|15,8649
|15,9605
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9438
|3,9636
|% -0,03
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|20,24
|
|Altın Gr.
|934
|935
|6,75
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,80
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,27
|
|B. Petrol
|119
|119
|-2,64
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45TETMT
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 269.20 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 329 adet işlem
-
17:44IDEAS
Yüzde -7.90 oranında düşüşle 23.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 507, 460 adet işlem
-
17:43FROTO
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 299.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 504, 642 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 29, 428.00 milyon TL de
-
17:39IPEKE
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 15.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 542, 795 adet işlem