***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.03.2022 17:24
***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SERVE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Veli Serin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012706
BIST
17:372.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,24
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
17:3714,8332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0044
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
17:3716,3624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0174
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
17:37937,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 9,72
|Açılış
|: 937,65
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
937,75
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ULUSE
|70,45
|13.981.389
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|65.333.359
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|61.211.508
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.052.783
|% 9,95
|
|MEPET
|2,51
|14.472.247
|% 9,61
|
|PKENT
|232,40
|9.453.567
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.887.721
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|45.246.630
|% -9,81
|
|IDEAS
|23,30
|65.057.949
|% -8,84
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KRDMD
|15,44
|4.499.270.790
|% 0,72
|
|EREGL
|33,62
|1.925.242.597
|% 0,36
|
|THYAO
|28,04
|1.909.109.548
|% -0,21
|
|SISE
|14,35
|1.813.887.427
|% 1,41
|
|GARAN
|12,04
|1.644.981.488
|% -1,07
|
|KRDMD
|15,44
|4.499.270.790
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,27
|500.355.287
|% -2,99
|
|YKBNK
|3,93
|762.162.724
|% -2,24
|
|SISE
|14,35
|1.813.887.427
|% 1,41
|
|KARSN
|4,46
|428.973.116
|% 3,96
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8320
|14,8364
|% 0,05
|
|Euro
|16,3331
|16,3578
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,4953
|19,5931
|% -0,24
|
|Frank
|15,8686
|15,9642
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9451
|3,9649
|% 0,01
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.963
|18,91
|
|Altın Gr.
|936
|937
|8,74
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,80
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,30
|
|B. Petrol
|119
|119
|-2,60
|