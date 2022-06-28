***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.06.2022 09:57
***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SERVE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şule Kaynak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039594
BIST
10:372.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 27,46
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.544
10:3716,6314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1055
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6397
En Düşük
16,5102
10:3717,6272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1008
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6272
En Düşük
17,4694
10:37976,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,82
|Açılış
|: 976,67
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
977,13
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler10:35
|MAKIM
|18,82
|4.982.426
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,72
|7.885.385
|% 8,85
|
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|BMSCH
|10,08
|22.708.679
|% 7,23
|
|ARCLK
|80,05
|344.700.129
|% 5,82
|
|ISKPL
|5,03
|21.117.582
|% -7,25
|
|SNKRN
|22,34
|878.677
|% -3,71
|
|GLBMD
|6,67
|554.954
|% -3,05
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|KRSTL
|7,34
|804.618
|% -2,13
|
|THYAO
|49,82
|850.342.745
|% 0,52
|
|ARCLK
|80,05
|344.700.129
|% 5,82
|
|EREGL
|27,96
|291.040.650
|% 0,43
|
|SAHOL
|20,54
|223.880.712
|% 1,48
|
|TUPRS
|277,40
|218.699.148
|% 1,65
|
|YKBNK
|4,70
|143.999.009
|% 1,08
|
|ODAS
|3,18
|94.424.059
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,62
|73.348.206
|% 1,55
|
|TSKB
|2,14
|42.191.038
|% 0,94
|
|KRDMD
|12,29
|214.667.724
|% -0,17
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6303
|16,6410
|% 0,70
|
|Euro
|17,6125
|17,6335
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,3186
|20,4205
|% 0,50
|
|Frank
|17,3137
|17,4180
|% 0,56
|
|Riyal
|4,4149
|4,4370
|% 0,54
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,32
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,66
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.492
|6.595
|3,00
|
|Yarım
|3.187
|3.226
|2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,14
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,90
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:50XU100
Endeks 2, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 5, 766.00 milyon TL de
-
10:50TMSN
Yüzde 4.35 oranında artışla 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 483, 090 adet işlem
-
10:49GOZDE
Yüzde 5.34 oranında artışla 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 407, 042 adet işlem
-
10:48GOZDE
Yüzde 5.34 oranında artışla 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 381, 925 adet işlem
-
10:47TMSN
Yüzde 4.48 oranında artışla 31.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 403 adet işlem