***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.06.2022 09:40
***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SERVE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şule Kaynak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040216
BIST
11:242.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 9,75
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
11:2416,6804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0422
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
11:2417,4909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1032
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
11:24973,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 973,15
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:24
|BMSCH
|10,77
|53.047.453
|% 8,79
|
|PEGYO
|1,86
|12.997.442
|% 7,51
|
|RTALB
|7,26
|61.255.939
|% 6,92
|
|VKFYO
|5,34
|4.634.354
|% 5,53
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|LIDFA
|11,34
|13.361.553
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|90.832.237
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|208,20
|15.441.647
|% -6,51
|
|THYAO
|46,38
|1.275.492.461
|% 0,43
|
|SISE
|21,44
|1.221.557.053
|% 3,68
|
|EREGL
|26,68
|379.832.046
|% 0,53
|
|KRDMD
|11,14
|367.885.797
|% -0,18
|
|EKGYO
|2,64
|288.661.317
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,64
|288.661.317
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,35
|285.849.515
|% 1,40
|
|SISE
|21,44
|1.221.557.053
|% 3,68
|
|ODAS
|2,91
|159.393.120
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|70.725.305
|% -0,99
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6652
|16,6804
|% 0,25
|
|Euro
|17,4578
|17,4909
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,2021
|20,3034
|% 0,42
|
|Frank
|17,3819
|17,4866
|% 0,12
|
|Riyal
|4,4303
|4,4526
|% 0,17
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,59
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.492
|6.584
|-57,00
|
|Yarım
|3.177
|3.219
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.609
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,72
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,33
|