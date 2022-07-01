***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.07.2022 09:30
***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SERVE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şule Kaynak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040565
BIST
10:432.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,43
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.425
En Düşük
2.400
10:4316,7247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0263
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7248
En Düşük
16,6705
10:4317,4872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0402
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
10:43965,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,30
|Açılış
|: 965,63
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler10:41
|GESAN
|45,18
|99.370.697
|% 7,52
|
|ISSEN
|27,22
|12.186.125
|% 6,33
|
|MAKIM
|16,20
|159.192.721
|% 6,23
|
|IZFAS
|5,23
|1.932.469
|% 5,66
|
|BMSCH
|11,50
|43.445.064
|% 5,60
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,11
|30.891.662
|% -4,69
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|LIDFA
|10,87
|17.921.290
|% -4,14
|
|GLRYH
|3,27
|6.355.523
|% -4,11
|
|THYAO
|47,42
|871.455.480
|% 1,32
|
|KOZAL
|178,80
|458.722.684
|% 5,18
|
|SISE
|21,18
|290.727.542
|% -1,49
|
|TUPRS
|269,70
|276.216.946
|% 1,97
|
|KOZAA
|26,92
|218.655.888
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,65
|124.574.521
|% 0,38
|
|THYAO
|47,42
|871.455.480
|% 1,32
|
|ODAS
|2,91
|48.869.323
|% 0,69
|
|TSKB
|2,03
|33.405.904
|% 1,00
|
|KRDMD
|11,16
|182.529.355
|% -1,06
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7161
|16,7258
|% 0,16
|
|Euro
|17,4731
|17,4871
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,1784
|20,2796
|% -0,44
|
|Frank
|17,3967
|17,5014
|% -0,07
|
|Riyal
|4,4425
|4,4648
|% 0,17
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-12,49
|
|Altın Gr.
|965
|966
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.434
|6.531
|-59,00
|
|Yarım
|3.149
|3.193
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,69
|-0,21
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,00
|