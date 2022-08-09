***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.08.2022 11:44
***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SERVE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şule Kaynak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053418
BIST
12:462.790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -5,48
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:4617,9637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
12:4618,4025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1043
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,2767
12:461.033,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.033,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:44
|KRTEK
|22,00
|38.802.374
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.549.468
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|41.474.358
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.657.603
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.660.785
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.909.418
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.576.906
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|124.345.362
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,92
|9.266.608
|% -6,91
|
|THYAO
|58,30
|2.499.023.676
|% -0,77
|
|ISCTR
|5,94
|1.527.239.325
|% -6,60
|
|TUPRS
|280,50
|1.021.718.154
|% 2,56
|
|SASA
|51,25
|928.428.038
|% -1,44
|
|EKGYO
|3,47
|884.195.633
|% 0,87
|
|EKGYO
|3,47
|884.195.633
|% 0,87
|
|ISCTR
|5,94
|1.527.239.325
|% -6,60
|
|YKBNK
|5,20
|829.344.350
|% 0,00
|
|MOBTL
|2,00
|272.007.128
|% 6,38
|
|ALBRK
|1,60
|171.192.003
|% 3,23
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9588
|17,9608
|% 0,06
|
|Euro
|18,3899
|18,4004
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,6984
|21,8072
|% 0,50
|
|Frank
|18,7683
|18,8814
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7655
|4,7894
|% 0,22
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-0,55
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,69
|
|Cumhuriyet
|6.896
|7.000
|20,00
|
|Tam
|6.930
|6.983
|-4,00
|
|Yarım
|3.377
|3.414
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.706
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,01
|
|B. Petrol
|95,79
|95,79
|-0,86
|