***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.08.2022 11:03
***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SERVE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şule Kaynak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055337
BIST
11:222.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 9,91
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
11:2217,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9677
En Düşük
17,8981
11:2218,3890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0119
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3679
11:221.031,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,49
|Açılış
|: 1.031,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.031,49
BIST En Aktif Hisseler11:22
|IZMDC
|3,08
|170.409.659
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|4.132.439
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|204.420.575
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|PAMEL
|151,70
|7.499.899
|% -9,97
|
|GZNMI
|62,85
|34.817.764
|% -9,96
|
|BARMA
|43,84
|451.306.148
|% -8,48
|
|GSRAY
|6,09
|458.915.776
|% -7,45
|
|AKENR
|1,84
|34.573.125
|% -7,07
|
|THYAO
|62,60
|1.560.069.339
|% 0,32
|
|ODAS
|4,33
|787.370.375
|% 7,18
|
|SASA
|53,05
|507.922.218
|% 0,86
|
|AKBNK
|10,19
|500.705.688
|% 1,90
|
|GSRAY
|6,09
|458.915.776
|% -7,45
|
|ODAS
|4,33
|787.370.375
|% 7,18
|
|EKGYO
|3,55
|365.327.717
|% 0,28
|
|DOHOL
|4,52
|401.566.169
|% -2,38
|
|YKBNK
|5,52
|449.820.766
|% 1,47
|
|GSRAY
|6,09
|458.915.776
|% -7,45
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9599
|17,9636
|% 0,18
|
|Euro
|18,3735
|18,3890
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,6788
|21,7875
|% -0,07
|
|Frank
|18,9518
|19,0659
|% -0,11
|
|Riyal
|4,7695
|4,7935
|% 0,18
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-16,14
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-7,04
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.923
|6.977
|-15,00
|
|Yarım
|3.373
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.705
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,54
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|-0,17
|
|B. Petrol
|96,34
|96,34
|-1,81
|