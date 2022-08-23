***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.08.2022 11:33
***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SERVE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şule Kaynak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057729
BIST
11:333.099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 36,17
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:3318,1306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0654
|Açılış
|: 18,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1306
En Düşük
18,0210
11:3318,0244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
11:331.014,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,24
|Açılış
|: 1.014,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.015,40
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:33
|BFREN
|1.306,80
|12.854.534
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|DMSAS
|9,15
|69.836.402
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|2.371.111
|% 9,97
|
|BJKAS
|6,95
|192.340.837
|% 7,92
|
|KGYO
|17,82
|15.169.377
|% -5,21
|
|PSGYO
|4,05
|119.657.840
|% -4,71
|
|OYLUM
|3,68
|37.014.011
|% -3,92
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|THYAO
|68,35
|1.662.927.690
|% 0,89
|
|YKBNK
|6,00
|1.240.545.737
|% 3,63
|
|AKBNK
|11,14
|1.211.886.337
|% 3,53
|
|PETKM
|11,77
|997.041.324
|% -1,67
|
|GARAN
|22,16
|961.410.227
|% 5,52
|
|EKGYO
|3,91
|856.862.619
|% 0,77
|
|YKBNK
|6,00
|1.240.545.737
|% 3,63
|
|ALBRK
|2,21
|302.128.664
|% 5,74
|
|AKBNK
|11,14
|1.211.886.337
|% 3,53
|
|ISCTR
|7,95
|802.252.078
|% 6,57
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1219
|18,1306
|% 0,36
|
|Euro
|18,0170
|18,0244
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,2431
|21,3496
|% 0,33
|
|Frank
|18,6820
|18,7946
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8121
|4,8363
|% 0,43
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|5,90
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|7,26
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.835
|6.890
|8,00
|
|Yarım
|3.331
|3.368
|3,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,10
|
|B. Petrol
|97,22
|97,22
|0,74
|
Seans Raporu
11:33
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11:48ALBRK
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 306, 749 adet işlem
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11:46ALBRK
Yüzde 5.74 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 038, 132 adet işlem
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11:45TSKB
Yüzde 5.52 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 212, 094 adet işlem
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11:44YGYO
Yüzde 4.42 oranında artışla 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 973, 910 adet işlem