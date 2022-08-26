***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.08.2022 14:31
***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMği kapsamında Şule Kaynak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058541
BIST
14:533.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 21,44
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
14:5318,1817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
14:5318,1952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0596
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2323
En Düşük
18,0904
14:531.019,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,45
|Açılış
|: 1.019,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,24
BIST En Aktif Hisseler14:51
|VAKBN
|6,05
|205.101.655
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.177.366.073
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|84.951.226
|% 9,99
|
|COSMO
|32,20
|4.595.918
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.557.191
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|73.699.674
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|11.014.187
|% -9,93
|
|CMENT
|52,70
|666.614
|% -9,06
|
|ISCTR
|7,93
|4.308.725.283
|% 1,15
|
|AKBNK
|12,07
|4.238.271.640
|% 0,75
|
|YKBNK
|6,78
|3.763.296.327
|% 3,35
|
|GARAN
|26,10
|3.498.622.409
|% 1,32
|
|ASELS
|27,30
|3.459.823.149
|% 4,20
|
|EKGYO
|4,00
|2.772.178.981
|% 4,17
|
|YKBNK
|6,78
|3.763.296.327
|% 3,35
|
|ISCTR
|7,93
|4.308.725.283
|% 1,15
|
|ZOREN
|2,99
|772.015.214
|% 4,55
|
|PETKM
|13,10
|3.177.366.073
|% 9,99
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1666
|18,1948
|% 0,17
|
|Euro
|18,1921
|18,1978
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,4217
|21,5291
|% -0,07
|
|Frank
|18,7752
|18,8883
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8250
|4,8492
|% 0,08
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-14,18
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-6,76
|
|Cumhuriyet
|6.799
|6.902
|-21,00
|
|Tam
|6.830
|6.885
|-46,00
|
|Yarım
|3.328
|3.366
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,39
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:06ASELS
Yüzde 4.05 oranında artışla 27.26 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 089, 323 adet işlem
-
15:05RALYH
Yüzde 8.59 oranında artışla 18.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 672, 945 adet işlem
-
15:04PRZMA
Yüzde 8.46 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 460, 515 adet işlem
-
15:03TTKOM
Yüzde 5.93 oranında artışla 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 895, 193 adet işlem
-
15:02DGATE
Yüzde 5.18 oranında artışla 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 213, 134 adet işlem