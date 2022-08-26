***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.08.2022 14:39
***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SERVE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Veysi Kaynak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058548
BIST
15:073.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 23,49
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
15:0718,1869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
15:0718,1997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0641
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2323
En Düşük
18,0904
15:071.019,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,59
|Açılış
|: 1.019,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,24
BIST En Aktif Hisseler15:05
|HKTM
|21,42
|12.503.132
|% 9,96
|
|IHAAS
|65,00
|7.360.759
|% 9,24
|
|NTGAZ
|18,98
|96.573.496
|% 9,14
|
|RALYH
|18,68
|33.276.948
|% 9,11
|
|MOBTL
|2,18
|158.292.493
|% 7,92
|
|MTRKS
|72,35
|73.842.710
|% -9,96
|
|PAMEL
|152,00
|28.646.022
|% -5,65
|
|OBASE
|15,60
|45.831.936
|% -4,00
|
|GLCVY
|15,28
|19.397.213
|% -3,66
|
|CANTE
|90,60
|7.993.658
|% -3,62
|
|OYAKC
|15,04
|338.476.916
|% 1,90
|
|KONTR
|192,00
|244.552.050
|% 1,80
|
|GESAN
|64,70
|176.155.961
|% 4,44
|
|MOBTL
|2,18
|158.292.493
|% 7,92
|
|ULUFA
|3,84
|137.433.026
|% 4,35
|
|HUNER
|3,41
|60.680.673
|% -1,45
|
|SEGYO
|1,28
|21.864.250
|% 0,79
|
|DGNMO
|3,61
|51.260.240
|% -0,55
|
|CONSE
|3,80
|29.287.671
|% 0,53
|
|GRSEL
|8,67
|49.901.487
|% 4,58
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1761
|18,1802
|% 0,09
|
|Euro
|18,1972
|18,2032
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,4369
|21,5444
|% 0,00
|
|Frank
|18,7832
|18,8964
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8256
|4,8498
|% 0,09
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-12,06
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,34
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.890
|-33,00
|
|Tam
|6.826
|6.874
|-57,00
|
|Yarım
|3.326
|3.361
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,32
|