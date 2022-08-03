***SERVE*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***SERVE*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 9.698.472 97.510 9.698.472 0Satışların Maliyeti22 -4.187.185 -88.646 -4.187.185 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.511.287 8.864 5.511.287 0BRÜT KAR (ZARAR)5.511.287 8.864 5.511.287 0Genel Yönetim Giderleri-1.440.986 -652.275 -594.830 -459.213Pazarlama Giderleri-2.682.809 0 -2.682.809 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler840.075 9.999 817.709 -570.847Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-735.498 -2.369.237 -693.887 -383.008ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.492.069 -3.002.649 2.357.470 -1.413.068Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 338.149 717.742 749.310FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.492.069 -2.664.500 3.075.212 -663.758Finansman Gelirleri211.455 1.167.458 136.351 1.167.458Finansman Giderleri-2.104.283 -305.183 -2.098.862 -150.000SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-400.759 -1.802.225 1.112.701 353.700Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri464.806 365.187 461.557 77.282Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri464.806 365.187 461.557 77.282SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)64.047 -1.437.038 1.574.258 430.982DÖNEM KARI (ZARARI)64.047 -1.437.038 1.574.258 430.982Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları64.047 -1.437.038 1.574.258 430.982Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,00480000 -0,10700000 0,11720000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetleden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,00410000 -0,10700000 0,11650000 0,03000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21 -61.790.530 4.002.065Dönem Karı (Zararı)21 64.047 -1.437.038Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 64.047 -1.437.038Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.759.975 1.564.268Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 579.046 27.405Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7-8 438.011 1.602.621Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-8 438.011 1.602.621Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 -5.187 21.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -5.187 21.487Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.905.514 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.905.514 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 1.500.650 338.149İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler11 1.500.650 338.149Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 464.806 365.187Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.122.865 -790.581İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-66.290.071 5.284.101Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -7.740.019 -19.155İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -7.740.019 -19.155Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.668.685 5.627.180İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.668.685 5.627.180Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -5.518.152 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -61.806.598 -685Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 8.728.431 246İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 8.728.431 246Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 265.123 26.195Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-20 -1.847.108 380İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-20 -1.847.108 380Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 1.278.782 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.319.215 -350.060Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.319.215 -350.060Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-63.466.049 5.411.331Ödenen Faiz-211.455 -1.430.415Alınan Faiz1.912.356 21.149Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -25.382 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.606.281 -10.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -15.000 -10.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -15.000 -10.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.621.281 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21 58.111.852 -3.984.487Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri21 11.687.870 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 46.423.982 0Kredilerden Nakit Girişleri6 46.423.982 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 0 -3.984.487Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 0 -3.984.487YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.927.603 7.578NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.927.603 7.578DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.805.116 28.097DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.732.719 35.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 6.732.719 4.805.116Ticari Alacaklar7 9.029.441 1.289.422İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.260.360 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.769.081 1.289.422Diğer Alacaklar8 157.854 1.928.942İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 1.928.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar157.854 398Stoklar9 5.518.152 0Peşin Ödenmiş Giderler10 2.060.846 151.911İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.060.846 151.911Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 1.034.569 0Diğer Dönen Varlıklar20 284.646 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar284.646 0ARA TOPLAM24.818.227 8.175.391TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.818.227 8.175.391DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 701.969 701.969Diğer Finansal Yatırımlar701.969 701.969Diğer Alacaklar8 103.287 884İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar103.287 884Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 0 11.500.650Maddi Duran Varlıklar12 8.133.743 3.176.582Binalar3.111.415 3.170.147Taşıtlar1.771.385 3.095Mobilya ve Demirbaşlar2.992.732 3.340Özel Maliyetler258.211 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 127.878 27.804Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar127.878 27.804Peşin Ödenmiş Giderler10 60.083.289 185.626İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler60.083.289 185.626Ertelenmiş Vergi Varlığı28 502.746 716.913TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.652.912 16.310.428TOPLAM VARLIKLAR94.471.139 24.485.819KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.862.091 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.862.091 0Banka Kredileri2.862.091 0Ticari Borçlar7 8.787.543 59.112İlişkili Taraflara Ticari Borçlar446.586 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.340.957 59.112Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 625.578 360.455Diğer Borçlar8 4.887.288 6.500.380İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.877.666 6.500.380İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.622 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.361.196 82.414İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.361.196 82.414Kısa Vadeli Karşılıklar19 266.458 74.292Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar258.084 65.918Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.374 8.374Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.165.004 2.399.020İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.165.004 2.399.020ARA TOPLAM20.955.158 9.475.673TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.955.158 9.475.673UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 43.561.891 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar43.561.891 0Banka Kredileri43.561.891 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 209.916 126.739TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.771.807 126.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER64.726.965 9.602.412ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 29.744.174 14.883.407Ödenmiş Sermaye25.118.111 13.430.241Sermaye Düzeltme Farkları23.398 23.398Birleşme Denkleştirme Hesabı1.811.480 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.535.612 9.535.612Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 7.611.119 4.240.505Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)1.366.127 1.366.127Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 6.198.512 2.827.898Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.287.147 2.871.830Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-88.635 -43.932Diğer Kazançlar (Kayıplar)46.480 46.480Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 689.799 689.799Yasal Yedekler689.799 689.799Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -15.109.392 -13.642.932Net Dönem Karı veya Zararı21 64.047 606.784TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.744.174 14.883.407TOPLAM KAYNAKLAR94.471.139 24.485.819Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.434 46.480 689.799 -15.663.593 2.042.730 11.338.972 0 11.338.972Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-22.069 -22.069 -22.069Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.042.730 -2.042.730 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.004 -1.437.038 -1.450.042 -1.450.042Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.004 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -38.438 46.480 46.480 689.799 -13.642.932 -1.437.038 9.866.861 0 9.866.861Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.612 2.871.830 -43.932 1.366.127 46.480 689.799 -13.642.932 606.784 14.883.407 0 14.883.407Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler606.784 -606.784 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.762 64.047 28.285 28.285Dönem Karı (Zararı)64.047 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-35.762 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi11.687.870 1.811.480 3.415.317 -8.941 -2.073.244 14.832.482 14.832.482Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21 25.118.111 23.398 1.811.480 9.535.612 6.287.147 -88.635 1.366.127 46.480 689.799 -15.109.392 64.047 29.744.174 0 29.744.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)64.047 -1.437.038 1.574.258 430.982DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-35.762 -10.486 1.792 1.870Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -44.703 -13.108 2.240 2.337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.941 2.622 -448 -467Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.941 2.622 -448 -467Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-35.762 -10.486 1.792 1.870TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.285 -1.447.524 1.576.050 432.852Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.285 -1.447.524 1.576.050 432.852http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051659BIST