***SERVE*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor
03.08.2022 20:56
***SERVE*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 9.698.472 97.510 9.698.472 0
Satışların Maliyeti
22 -4.187.185 -88.646 -4.187.185 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.511.287 8.864 5.511.287 0
BRÜT KAR (ZARAR)
5.511.287 8.864 5.511.287 0
Genel Yönetim Giderleri
-1.440.986 -652.275 -594.830 -459.213
Pazarlama Giderleri
-2.682.809 0 -2.682.809 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
840.075 9.999 817.709 -570.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-735.498 -2.369.237 -693.887 -383.008
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.492.069 -3.002.649 2.357.470 -1.413.068
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 338.149 717.742 749.310
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.492.069 -2.664.500 3.075.212 -663.758
Finansman Gelirleri
211.455 1.167.458 136.351 1.167.458
Finansman Giderleri
-2.104.283 -305.183 -2.098.862 -150.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-400.759 -1.802.225 1.112.701 353.700
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
464.806 365.187 461.557 77.282
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
464.806 365.187 461.557 77.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.047 -1.437.038 1.574.258 430.982
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.047 -1.437.038 1.574.258 430.982
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
64.047 -1.437.038 1.574.258 430.982
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,00480000 -0,10700000 0,11720000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetleden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,00410000 -0,10700000 0,11650000 0,03000000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21 -61.790.530 4.002.065
Dönem Karı (Zararı)
21 64.047 -1.437.038
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 64.047 -1.437.038
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.759.975 1.564.268
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 579.046 27.405
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-8 438.011 1.602.621
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 438.011 1.602.621
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 -5.187 21.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -5.187 21.487
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.905.514 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.905.514 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 1.500.650 338.149
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 1.500.650 338.149
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 464.806 365.187
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.122.865 -790.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.290.071 5.284.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.740.019 -19.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.740.019 -19.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.668.685 5.627.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.668.685 5.627.180
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -5.518.152 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -61.806.598 -685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.728.431 246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.728.431 246
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 265.123 26.195
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-20 -1.847.108 380
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-20 -1.847.108 380
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 1.278.782 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.319.215 -350.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.319.215 -350.060
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-63.466.049 5.411.331
Ödenen Faiz
-211.455 -1.430.415
Alınan Faiz
1.912.356 21.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -25.382 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.606.281 -10.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -15.000 -10.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -15.000 -10.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.621.281 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21 58.111.852 -3.984.487
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 11.687.870 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 46.423.982 0
Kredilerden Nakit Girişleri
6 46.423.982 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 0 -3.984.487
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 0 -3.984.487
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.927.603 7.578
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.927.603 7.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.805.116 28.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.732.719 35.675
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.732.719 4.805.116
Ticari Alacaklar
7 9.029.441 1.289.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.260.360 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.769.081 1.289.422
Diğer Alacaklar
8 157.854 1.928.942
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 1.928.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
157.854 398
Stoklar
9 5.518.152 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.060.846 151.911
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.060.846 151.911
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 1.034.569 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 284.646 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
284.646 0
ARA TOPLAM
24.818.227 8.175.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.818.227 8.175.391
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
11 701.969 701.969
Diğer Finansal Yatırımlar
701.969 701.969
Diğer Alacaklar
8 103.287 884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
103.287 884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 0 11.500.650
Maddi Duran Varlıklar
12 8.133.743 3.176.582
Binalar
3.111.415 3.170.147
Taşıtlar
1.771.385 3.095
Mobilya ve Demirbaşlar
2.992.732 3.340
Özel Maliyetler
258.211 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 127.878 27.804
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
127.878 27.804
Peşin Ödenmiş Giderler
10 60.083.289 185.626
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
60.083.289 185.626
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 502.746 716.913
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.652.912 16.310.428
TOPLAM VARLIKLAR
94.471.139 24.485.819
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.862.091 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.862.091 0
Banka Kredileri
2.862.091 0
Ticari Borçlar
7 8.787.543 59.112
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
446.586 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.340.957 59.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 625.578 360.455
Diğer Borçlar
8 4.887.288 6.500.380
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.877.666 6.500.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.622 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.361.196 82.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.361.196 82.414
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 266.458 74.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
258.084 65.918
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.374 8.374
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.165.004 2.399.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.165.004 2.399.020
ARA TOPLAM
20.955.158 9.475.673
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.955.158 9.475.673
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 43.561.891 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.561.891 0
Banka Kredileri
43.561.891 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 209.916 126.739
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.771.807 126.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.726.965 9.602.412
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 29.744.174 14.883.407
Ödenmiş Sermaye
25.118.111 13.430.241
Sermaye Düzeltme Farkları
23.398 23.398
Birleşme Denkleştirme Hesabı
1.811.480 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.535.612 9.535.612
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 7.611.119 4.240.505
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.366.127 1.366.127
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 6.198.512 2.827.898
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.287.147 2.871.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-88.635 -43.932
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 689.799 689.799
Yasal Yedekler
689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -15.109.392 -13.642.932
Net Dönem Karı veya Zararı
21 64.047 606.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.744.174 14.883.407
TOPLAM KAYNAKLAR
94.471.139 24.485.819
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.434 46.480 689.799 -15.663.593 2.042.730 11.338.972 0 11.338.972
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-22.069 -22.069 -22.069
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.042.730 -2.042.730 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.004 -1.437.038 -1.450.042 -1.450.042
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.004 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -38.438 46.480 46.480 689.799 -13.642.932 -1.437.038 9.866.861 0 9.866.861
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 2.871.830 -43.932 1.366.127 46.480 689.799 -13.642.932 606.784 14.883.407 0 14.883.407
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
606.784 -606.784 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.762 64.047 28.285 28.285
Dönem Karı (Zararı)
64.047 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.762 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
11.687.870 1.811.480 3.415.317 -8.941 -2.073.244 14.832.482 14.832.482
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 25.118.111 23.398 1.811.480 9.535.612 6.287.147 -88.635 1.366.127 46.480 689.799 -15.109.392 64.047 29.744.174 0 29.744.174
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.047 -1.437.038 1.574.258 430.982
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.762 -10.486 1.792 1.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -44.703 -13.108 2.240 2.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.941 2.622 -448 -467
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.941 2.622 -448 -467
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.762 -10.486 1.792 1.870
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.285 -1.447.524 1.576.050 432.852
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.285 -1.447.524 1.576.050 432.852
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051659
BIST