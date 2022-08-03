***SERVE*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***SERVE*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/08/2022Karar Sayısı12Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimizin, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, konsolide olmayan Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporumuz ektedir. a) 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait konsolide olmayan Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait konsolide olmayan Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide olmayan Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU BAŞKANI VEYSİ KAYNAK. YÖNETİM KURULU ÜYESİ MUSTAFA ATALAR BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAHADIR AKGÖZ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EMİN ERDALhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051661BIST