***SERVE*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
03.08.2022 20:57
***SERVE*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/08/2022
Karar Sayısı
12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, konsolide olmayan Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporumuz ektedir. a) 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait konsolide olmayan Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait konsolide olmayan Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide olmayan Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU BAŞKANI VEYSİ KAYNAK. YÖNETİM KURULU ÜYESİ MUSTAFA ATALAR BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAHADIR AKGÖZ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EMİN ERDAL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051661
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
18:0518,4188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1767
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4188
En Düşük
18,2123
18:051.033,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 16,29
|Açılış
|: 1.033,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.035,41
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9253
|17,9429
|% 0,09
|
|Euro
|18,3635
|18,4188
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,7601
|21,8692
|% 0,24
|
|Frank
|18,7095
|18,8222
|% 0,66
|
|Riyal
|4,7587
|4,7826
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|27,08
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|16,85
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.908
|6.998
|95,00
|
|Yarım
|3.366
|3.421
|46,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.710
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,10
|
|B. Petrol
|94,04
|94,04
|-2,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO