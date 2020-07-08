***SERVE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
08.07.2020 11:52
***SERVE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde, Şirketin beyanı çerçevesinde 157.838,730 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod:TRESRVE00011) borsada işlem görmeyen statüde, 2.162.836,380 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod:TRASERVE91T0) ise borsada işlem gören statüde 08.07.2020 tarihinde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856607
BIST
11:45119.957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 618,23
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:456,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8661
En Düşük
6,8525
11:457,7493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0123
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
11:45397,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,18
|Açılış
|: 397,15
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,51
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.968.730
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.770.264
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.004.107
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.999.315
|% 9,83
|
|KENT
|832,00
|24.401.549
|% 9,76
|
|SNPAM
|9,90
|3.768.548
|% -7,39
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,95
|60.301.963
|% -6,02
|
|SONME
|8,79
|9.345.435
|% -4,97
|
|AYEN
|6,96
|18.102.191
|% -4,92
|
|EKGYO
|2,27
|1.071.086.296
|% 1,34
|
|SISE
|6,58
|756.640.722
|% 1,39
|
|PETKM
|4,39
|602.894.186
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,43
|564.388.188
|% 4,98
|
|GARAN
|8,25
|474.961.339
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,27
|1.071.086.296
|% 1,34
|
|IHLGM
|1,94
|263.612.752
|% 3,19
|
|PETKM
|4,39
|602.894.186
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,43
|564.388.188
|% 4,98
|
|SISE
|6,58
|756.640.722
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5818
|8,6248
|% 0,04
|
|Frank
|7,2643
|7,3080
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|3,87
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.571
|2.591
|7,50
|
|Tam
|2.647
|2.659
|7,80
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,80
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,42
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,03
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|0,09
|