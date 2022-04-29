***SERVE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
29.04.2022 12:24
***SERVE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin, Kuvva Gıda A.Ş.'yi (Kuvva) devralmak suretiyle, Kuvva ortaklarına verilmek üzere gerçekleştirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde, 11.687.870,12 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod:
TRASERVE91T0
), 29.04.2022 tarihinde
borsada işlem gören statüde
ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025417
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,9021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0524
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,9130
En Düşük
14,8362
18:0515,6888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0287
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7308
En Düşük
15,6169
18:05889,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -16,54
|Açılış
|: 889,21
|
|Önceki Kapanış
|: 905,75
|
908,09
En Düşük
889,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8947
|14,9021
|% 0,35
|
|Euro
|15,6774
|15,6888
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,6127
|18,7060
|% -0,01
|
|Frank
|15,1909
|15,2824
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9577
|3,9776
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-40,72
|
|Altın Gr.
|891
|891
|-14,30
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,23
|
|B. Petrol
|104
|104
|-3,25
|
Seans Raporu
18:05
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16:49
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16:34
ACSEL, TKFEN, DITAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:19
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