***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
30.03.2022 16:47
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda Ayrılma hakkı kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından ayrılma hakkı süreci tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Kuvva Gıda A.Ş. ile birleşme işlemi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Var
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2022
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 13,08
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Kuvva Gıda A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) hükümleri çerçevesinde önemli nitelikte işlem sayıldığından şirketimiz ortaklarına ayrılma hakkı tanınmıştı. Şirketimizin bugün (30.03.2022) yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ayrılma hakkı kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından ayrılma hakkı süreci tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014077
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.213
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|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0863
|Açılış
|: 14,6450
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|Önceki Kapanış
|: 14,6150
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14,6833
En Düşük
14,5332
18:0516,3574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1721
|Açılış
|: 16,3200
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|Önceki Kapanış
|: 16,2600
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16,3762
En Düşük
16,1459
18:05911,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 12,23
|Açılış
|: 911,58
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|Önceki Kapanış
|: 899,35
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913,06
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.222.253
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.234
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.717.929
|% -9,97
|
|PKENT
|211,60
|45.238.610
|% -9,92
|
|DZGYO
|2,62
|89.505.632
|% -9,66
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
|
|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6473
|14,6609
|% 0,61
|
|Euro
|16,3382
|16,3578
|% 1,07
|
|Sterlin
|19,1979
|19,2942
|% 0,92
|
|Frank
|15,8094
|15,9047
|% 1,41
|
|Riyal
|3,8951
|3,9146
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|12,89
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,96
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,14
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,82
|
Seans Raporu
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