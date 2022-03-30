***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda Ayrılma hakkı kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından ayrılma hakkı süreci tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Kuvva Gıda A.Ş. ile birleşme işlemiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu VarÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıB Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 13,08Para Birimi TRYEk AçıklamalarKuvva Gıda A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) hükümleri çerçevesinde önemli nitelikte işlem sayıldığından şirketimiz ortaklarına ayrılma hakkı tanınmıştı. Şirketimizin bugün (30.03.2022) yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ayrılma hakkı kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından ayrılma hakkı süreci tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014077BIST