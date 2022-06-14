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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

14.06.2022 12:25
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 14.06.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Denetim Komitemizin kararına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2022 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketin finansal tablolarının denetlenmesi için Elit Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin denetim şirketi olarak belirlenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037160


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