***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.06.2022 12:25
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 14.06.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Denetim Komitemizin kararına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2022 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketin finansal tablolarının denetlenmesi için Elit Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin denetim şirketi olarak belirlenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037160
BIST
13:112.498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -12,43
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
13:1117,2650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 17,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
13:1118,0505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0588
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
13:111.011,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.011,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler13:11
|RAYSG
|11,77
|3.261.760
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.715.260
|% 9,92
|
|PENTA
|473,20
|46.864.460
|% 9,89
|
|BRKO
|1,37
|1.955.016
|% 9,60
|
|FONET
|15,72
|74.422.649
|% 9,55
|
|TSGYO
|4,94
|4.329.678
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,36
|69.709.733
|% -6,47
|
|KAPLM
|53,20
|1.165.392
|% -5,59
|
|ACSEL
|51,60
|6.935.469
|% -4,88
|
|YGGYO
|18,25
|2.268.755
|% -4,75
|
|THYAO
|46,94
|2.311.047.362
|% -0,13
|
|EREGL
|30,76
|939.919.475
|% -1,22
|
|SISE
|21,60
|850.918.560
|% -2,53
|
|SASA
|42,78
|707.348.421
|% 0,38
|
|KRDMD
|13,00
|583.520.930
|% -1,14
|
|EKGYO
|2,59
|294.957.714
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,65
|375.849.503
|% -1,69
|
|ODAS
|2,81
|202.142.688
|% -0,35
|
|DOHOL
|4,02
|231.686.154
|% -0,99
|
|MOBTL
|1,81
|105.206.533
|% -3,21
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2593
|17,2650
|% 0,02
|
|Euro
|18,0248
|18,0505
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,8400
|20,9446
|% -0,14
|
|Frank
|17,3092
|17,4135
|% 0,43
|
|Riyal
|4,5864
|4,6094
|% 0,04
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|3,98
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|2,69
|
|Cumhuriyet
|6.736
|6.837
|-13,00
|
|Tam
|6.714
|6.817
|-1,00
|
|Yarım
|3.296
|3.334
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,04
|
|B. Petrol
|123
|123
|1,11
|