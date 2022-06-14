***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 14.06.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısındaDenetim Komitemizin kararına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2022 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketin finansal tablolarının denetlenmesi için Elit Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin denetim şirketi olarak belirlenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037160BIST