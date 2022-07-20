***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.07.2022 16:06
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.07.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin bağımsız denetleme kuruluşu olarak belirlenmesi ile ilgili 14.06.2022 tarihli ve 10 sayılı yönetim kurulu kararı 20.07.2022 tarihinde (bugün) yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046999
BIST
16:232.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,21
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:2317,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 17,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:2318,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0515
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:23967,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,27
|Açılış
|: 967,51
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:23
|VAKKO
|18,37
|48.406.765
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.016.471
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|10.404.055
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.355
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,56
|133.917.098
|% -8,59
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.227,40
|74.230.608
|% -6,74
|
|GLRYH
|3,60
|125.235.101
|% -6,49
|
|EDIP
|3,29
|15.154.651
|% -4,36
|
|THYAO
|50,70
|2.722.900.062
|% -0,78
|
|SISE
|21,18
|1.502.220.819
|% 0,00
|
|EREGL
|27,96
|907.262.062
|% 0,94
|
|SASA
|42,60
|801.134.635
|% 1,87
|
|KCHOL
|35,16
|781.819.705
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,97
|738.096.750
|% -1,66
|
|ODAS
|3,55
|518.956.746
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,24
|153.931.020
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,54
|562.705.132
|% 0,22
|
|TSKB
|2,25
|228.031.443
|% 1,81
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5799
|17,5899
|% 0,17
|
|Euro
|18,0005
|18,0200
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,0291
|21,1346
|% 0,17
|
|Frank
|18,0788
|18,1877
|% 0,19
|
|Riyal
|4,6655
|4,6889
|% 0,11
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-1,19
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,52
|
|Cumhuriyet
|6.555
|6.654
|24,00
|
|Tam
|6.575
|6.636
|5,00
|
|Yarım
|3.204
|3.242
|1,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,02
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,76
|