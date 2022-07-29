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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

29.07.2022 09:54
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.07.2022
Tescil Tarihi
28.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.07.2022 / 10627
Açıklamalar

Şirketimizin 20.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının  denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 28.07.2022 tarih ve 10627  sayılı  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049076


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