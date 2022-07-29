***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.07.2022 09:54
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.07.2022
Tescil Tarihi
28.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.07.2022 / 10627
Açıklamalar
Şirketimizin 20.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 28.07.2022 tarih ve 10627 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049076
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
0
En Düşük
0
18:0517,9404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
18:0518,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1116
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
18:051.018,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,06
|Açılış
|: 1.018,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,66
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|3,59
|14.908.523
|% 0,00
|
|AGYO
|4,17
|16.450.895
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|AGHOL
|63,30
|199.834.692
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|AFYON
|3,59
|14.908.523
|% 0,00
|
|AGYO
|4,17
|16.450.895
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|AGHOL
|63,30
|199.834.692
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9341
|17,9404
|% 0,10
|
|Euro
|18,3673
|18,3880
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,8650
|21,9747
|% 0,42
|
|Frank
|18,7819
|18,8951
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7614
|4,7853
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|9,90
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,85
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.786
|6.864
|30,00
|
|Yarım
|3.307
|3.356
|15,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,16
|20,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,10
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,45
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
-
17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem