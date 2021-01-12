***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 11.01.2021 tarih ve 10.24.31 ÖDA'nın ilgili şablondan açıklaması Şirketimizin İştiraki olan Kuvva Gıda A.Ş ile birleşme çalışmalarına başlanması ve Şirketimizin yeni Ünvan değişikliği hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviKUVVA GIDA A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 913.446,35 913.446,35B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 12.516.794,4 12.516.794,4Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAMEk Açıklamalar11.01.2021 Tarih ve 10.24.31 Özel Durum Açıklaması'nın ilgili şablondan yeniden açıklanıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.01.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1. Şirketimize ilişkin stratejik planlar ve gıda sektöründeki hedeflerimiz doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketimizin İştirakimiz olan Kuvva Gıda A.Ş ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme işlemlerinin başlatılmasına,2. Şirket ünvanı olan Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi'nin Yeni ünvanı KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesi konusunda ilgili kurumlardan izin alındıktan sonra yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Sn. Hissedarlarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901510BIST