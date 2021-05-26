Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.05.2021 11:27



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Kuvva Gıda A.Ş. ile Devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2020
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
KUVVA GIDA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 913.446,35 913.446,35
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 12.516.794,4 12.516.794,4
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 13.430.240,75 TL 0 TL 0 TL 13.430.240,75 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.05.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.05.2021 tarihli kararı uyarınca, Kuvva Gıda A.Ş.'nin sı için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır. Duyuru Metni ektedir.
Birleşme oranının, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespiti amacıyla, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak Marbaş Menkul Değerler A.Ş. tarafından 10.05.2021 tarihli Uzman Kuruluş Raporu hazırlanmıştır. Uzman Kuruluş Raporu ektedir.
Uzman kuruluş tarafından hazırlanan raporda, birleşme işlemi sonucunda, nihai birleşme oranı %50 değişim oranı ise %89 olarak hesaplanmıştır. Buna göre pay değişim oranı Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. için 1,00, Kuvva Gıda A.Ş. için 0,89'dur.
Birleşme işlemi çerçevesinde, Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi SPK'dan birleşme işlemi ile ilgili alınacak izinler sonrasında onaylanan şekliyle tadil edilecektir. Yapılması planlanan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı ektedir.
Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. ile Kuvva Gıda A.Ş., Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu imzalanmıştır. Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu ektedir.
Sn. Hissedarlarımıza duyurulur

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
EK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 3 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 4 Serve-Uzman Kuruluş Raporu_11052021.pdf - Uzman Kuruluş Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938153


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:411.415
Değişim :  1,08% |  15,09
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.400  
En Yüksek
1.423 En Düşük
1.393
BIST En Aktif Hisseler12:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 3,74 5.092.612 % 10,00  
TUCLK 9,75 32.607.282 % 9,92  
BASCM 15,01 96.304 % 9,80  
TDGYO 7,45 7.111.275 % 8,44  
SUMAS 60,00 82.620 % 7,91  
daha fazla
12:41 Alış Satış %  
Dolar 8,4423 8,4441 % -0,21  
Euro 10,3402 10,3469 % -0,21  
Sterlin 11,9287 11,9885 % -0,06  
Frank 9,3985 9,4551 % -0,17  
Riyal 2,2459 2,2571 % -0,17  
daha fazla
12:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.908 8,60  
Altın Gr. 517 517 0,33  
Cumhuriyet 3.419 3.470 25,00  
Tam 3.399 3.487 22,11  
Yarım 1.643 1.687 10,70  
Çeyrek 824 843 5,34  
Gümüş.Ons 28,08 28,12 0,10  
Gümüş Gr. 7,62 7,62 0,00  
B. Petrol 68,61 68,61 0,12  
Seans Raporu 12:41
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru