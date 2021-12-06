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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.12.2021 15:06
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Kuvva Gıda A.Ş. ile Devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hakkında ilave ekler.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Kuvva Gıda A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,89 B Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 913.446,35 913.446,35
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 12.516.794,4 13.348.947,51 25.865.741,91 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 13.430.240,75 TL 13.348.947,51 TL 0 TL 26.779.188,26 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.12.2021
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarihli kararı uyarınca, Kuvva Gıda A.Ş.'nin Şirketimiz Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik hazırlanan Duyuru Metni'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır. Duyuru Metni ektedir.
Birleşme oranının, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespiti amacıyla, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak Marbaş Menkul Değerler A.Ş. tarafından 01.11.2021 tarihli Uzman Kuruluş Raporu hazırlanmıştır. Uzman Kuruluş Raporu ektedir.
Uzman kuruluş tarafından hazırlanan raporda, birleşme işlemi sonucunda, nihai birleşme oranı %50 değişim oranı ise %890 olarak hesaplanmıştır. Buna göre pay değişim oranı Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. için 1,00, Kuvva Gıda A.Ş. için 0,890'dur.
Birleşme işlemi çerçevesinde, Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi SPK'dan birleşme işlemi ile ilgili alınacak izinler sonrasında onaylanan şekliyle tadil edilecektir. Yapılması planlanan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı ektedir.
Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. ile Kuvva Gıda A.Ş., Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu imzalanmıştır. Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu ektedir.
Sn. Hissedarlarımıza duyurulur

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Serve 30092021 Özel Amaçlı Finansal Tablolar ve Denetim Raporu.pdf - Diğer
EK: 2 Kuvva 30092021 Özel Amaçlı Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu.pdf - Diğer
EK: 3 Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
EK: 4 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 5 SERVE_Ayrılma_Hakkı_Fiyat__Hesabı_06082021.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981169


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Gümüş.Ons 22,35 22,38 -0,18  
Gümüş Gr. 9,89 9,91 -0,04  
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