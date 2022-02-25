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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2022 12:25
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Duyuru Metni ve Tadil Metni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulunun 18.02.2022 tarihli yazısına istinaden birleşme hesaplamaları ve bilgi ve belgelerde güncelleme yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Kuvva Gıda A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,779 B Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 913.446,35 913.446,35
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 12.516.794,4 11.687.870,12 24.204.664,52 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 13.430.240,75 TL 11.687.870,12 TL 0 TL 25.118.110,87 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.12.2021
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 17.02.2022
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.02.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Kuvva Gıda A.Ş.'nin 30.09.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine ve bu işlem nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulunca onay verilmesi talebimiz ile ilgili
Sermaye Piyasası Kurulunun 17.02.2022 tarih ve 2022/8 sayılı bülteni ile duyurusu yapılan ve 18.02.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-17506 sayılı yazısı ile birleşme hesaplamalarının ve gerekli bilgi ve belgelerin düzeltilmesi şartıyla onay verdiği 21.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.
Bu kapsamda birleşme hesaplamalarında ve gerekli bilgi ve belgelerde yapılan güncellemeler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulunun 24.02.2022 tarihli yazısının ekinde onaylanan Duyuru Metni, Esas Sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil metni ve SPK yazısı ekte sunulmaktadır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni 1.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni 6. madde.pdf - Diğer
EK: 3 SPK yazısı 24022022.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004402


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