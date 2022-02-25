***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru metni 2. bölümYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviKuvva Gıda A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,779 B HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 913.446,35 913.446,35B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 12.516.794,4 11.687.870,12 24.204.664,52 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 13.430.240,75 TL 11.687.870,12 TL 0 TL 25.118.110,87 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.12.2021Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 17.02.2022SPK Başvuru Tarihi 06.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin, Kuvva Gıda A.Ş.'nin 30.09.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine ve bu işlem nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulunca onay verilmesi talebimiz ile ilgiliSermaye Piyasası Kurulunun 17.02.2022 tarih ve 2022/8 sayılı bülteni ile duyurusu yapılan ve 18.02.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-17506 sayılı yazısı ile birleşme hesaplamalarının ve gerekli bilgi ve belgelerin düzeltilmesi şartıyla onay verdiği 21.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.Bu kapsamda birleşme hesaplamalarında ve gerekli bilgi ve belgelerde yapılan güncellemeler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulunun 24.02.2022 tarihli yazısı ekinde onaylanan Duyuru Metninin 2. bölümü ekte yer almaktadır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Duyuru Metni 2.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004406BIST