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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.02.2022 13:06
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Birleşme işlemi kapsamında, pay sahiplerine yapılan inceleme hakkı duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Kuvva Gıda A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,779 B Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 913.446,35 913.446,35
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 12.516.794,4 11.687.870,12 24.204.664,52 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 13.430.240,75 TL 11.687.870,12 TL 0 TL 25.118.110,87 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.12.2021
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 17.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2022
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.02.2022

Ek Açıklamalar
Kuvva Gıda A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan dokümanlar ektedir.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 2019 YILI FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer
EK: 2 2018 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GÖRÜŞ.pdf - Diğer
EK: 3 2018 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU.pdf - Diğer
EK: 4 2020 YILI FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005056


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Cumhuriyet 5.641 5.726 24,00  
Tam 5.610 5.756 24,17  
Yarım 2.711 2.784 11,69  
Çeyrek 1.360 1.392 5,84  
Gümüş.Ons 24,29 24,31 0,05  
Gümüş Gr. 10,80 10,81 0,05  
B. Petrol 98,71 98,71 4,59  
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