***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.04.2022 15:43
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz ile Kuvva Gıda A.Ş'nin Birleşme işlemlerin tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Kuvva Gıda A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,779 B Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 913.446,35 913.446,35
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 12.516.794,4 11.687.870,12 24.204.664,52 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 13.430.240,75 TL 11.687.870,12 TL 0 TL 25.118.110,87 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.12.2021
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 17.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2022
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.02.2022
Sermaye Tescil Tarihi 14.04.2022
Ek Açıklamalar
30.03.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Kuvva Gıda A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ait Genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.04.2022 tarihinde(bu gün) tescil edilmiştir.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020572
BIST