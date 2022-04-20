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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.04.2022 12:10
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi SPK onay başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Kuvva Gıda A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,779 B Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 913.446,35 913.446,35
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 12.516.794,4 11.687.870,12 24.204.664,52 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 13.430.240,75 TL 11.687.870,12 TL 0 TL 25.118.110,87 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.12.2021
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 17.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2022
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.02.2022
Sermaye Tescil Tarihi 14.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin birleşme işlemi nedeniyle artırılan sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla 20.04.2022 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022265


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Tam 6.079 6.231 -37,88  
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Çeyrek 1.474 1.507 -9,16  
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B. Petrol 109 109 1,39  
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