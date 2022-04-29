***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme işleminin tamamlanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviKuvva Gıda A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,779 B HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 913.446,35 913.446,35B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 12.516.794,4 11.687.870,12 24.204.664,52 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 13.430.240,75 TL 11.687.870,12 TL 0 TL 25.118.110,87 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.12.2021Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 17.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 06.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.02.2022Sermaye Tescil Tarihi 14.04.2022Pay Dağıtım Tarihi 29.04.2022Ödeme Tarihi 06.05.2022 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.05.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin birleşme işlemleri ile ilgili süreçleri tamamlanmıştır.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025511BIST