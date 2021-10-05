***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Değerleme Raporu
05.10.2021 12:46
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
30.09.2021
Açıklamalar
Şirket aktifimizde kayıtlı bulunan Abbasaağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş İstanbul adresindeki şirket merkezi olarak kullandığımız gayrimenkulümüz ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar arasında yer alan Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul değerleme raporu hazırlatılmıştır. Şirketimizin 30.06.2021 tarihli finansal tablolarda 1.417.506 TL olan gayrimenkulün değeri, yapılan değerleme sonucunda toplam değer 3.200.000.-TL
(KDV hariç)
olarak belirlenmiştir. Değerleme raporu ektedir. Mevcut tutar 30.09.2021 finansal tablolara yansıtılacaktır.
Kamuoyu ve hissedarlarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966861
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
18:058,8917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0231
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
18:0510,2889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
18:05502,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,76
|Açılış
|: 502,36
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,09
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|15,84
|3.866.623
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.181.380
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.050.185
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.953.385
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.935.567
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.575.753
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,08
|53.292.324
|% -7,56
|
|RALYH
|4,18
|4.136.798
|% -7,32
|
|MARTI
|1,41
|31.726.449
|% -7,24
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.957.634
|% -1,57
|
|THYAO
|13,71
|933.402.493
|% -2,35
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.252
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% -1,65
|
|KRDMD
|6,11
|805.423.920
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8898
|8,8917
|% 0,26
|
|Euro
|10,2383
|10,2889
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,0319
|12,0923
|% -0,09
|
|Frank
|9,5372
|9,5946
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3638
|2,3757
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-2,92
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|-1,46
|
Seans Raporu
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