***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Değerleme Raporu









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi30.09.2021AçıklamalarŞirket aktifimizde kayıtlı bulunan Abbasaağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş İstanbul adresindeki şirket merkezi olarak kullandığımız gayrimenkulümüz ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar arasında yer alan Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul değerleme raporu hazırlatılmıştır. Şirketimizin 30.06.2021 tarihli finansal tablolarda 1.417.506 TL olan gayrimenkulün değeri, yapılan değerleme sonucunda toplam değer 3.200.000.-TL(KDV hariç)olarak belirlenmiştir. Değerleme raporu ektedir. Mevcut tutar 30.09.2021 finansal tablolara yansıtılacaktır.Kamuoyu ve hissedarlarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966861BIST