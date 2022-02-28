***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.02.2022 12:01
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddedesinin değişikliği ile ilgili tadil metnine SPK'nın 24.02.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-17758 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 25.02.20222 tarih ve E-50035491-431.02-00072298295 yazısı ile onay verilmiştir. Tadil metni, Şirketimizin 30.03.2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005030
BIST
11:501.945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -7,71
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
11:5013,7545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0410
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
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14,1043
En Düşük
13,7381
11:5015,4823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,1481
|Açılış
|: 15,4700
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|Önceki Kapanış
|: 15,5800
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15,8246
En Düşük
15,3823
11:50846,40
En Yüksek
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|: 0,92%
|| 7,69
|Açılış
|: 846,40
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|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler11:50
|EDATA
|22,10
|9.523.891
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|ALGYO
|32,32
|53.973.281
|% 9,71
|
|OZKGY
|7,09
|59.397.320
|% 9,41
|
|OZKGY
|7,09
|59.397.320
|% 9,41
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|IHEVA
|0,99
|26.097.592
|% -8,33
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,48
|1.773.956.594
|% -3,00
|
|EREGL
|31,24
|989.785.522
|% 0,26
|
|KRDMD
|11,43
|681.285.739
|% 0,97
|
|ASELS
|21,34
|448.771.985
|% 3,89
|
|SISE
|12,20
|383.062.777
|% -0,81
|
|YKBNK
|3,58
|313.273.869
|% -2,45
|
|ADESE
|0,70
|57.059.730
|% 7,69
|
|EKGYO
|2,00
|142.017.079
|% -1,96
|
|THYAO
|26,48
|1.773.956.594
|% -3,00
|
|KRDMD
|11,43
|681.285.739
|% 0,97
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|9,40
|
|Altın Gr.
|846
|846
|7,13
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|3,60
|