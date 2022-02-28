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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

28.02.2022 12:01
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddedesinin değişikliği ile ilgili tadil metnine SPK'nın 24.02.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-17758 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 25.02.20222 tarih ve E-50035491-431.02-00072298295 yazısı ile onay verilmiştir. Tadil metni, Şirketimizin 30.03.2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin  onayına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005030


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