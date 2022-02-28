***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddedesinin değişikliği ile ilgili tadil metnine SPK'nın 24.02.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-17758 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 25.02.20222 tarih ve E-50035491-431.02-00072298295 yazısı ile onay verilmiştir. Tadil metni, Şirketimizin 30.03.2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005030BIST