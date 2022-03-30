***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.03.2022 16:55
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili tadil metni Şirketimizin 30.03.2022 tarihinde (bugün) yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014079
BIST
17:592.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 21,66
|Açılış
|: 2.213
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2.234
En Düşük
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17:5914,6515
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
14,5332
17:5916,3544
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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17:59911,87
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|Açılış
|: 911,87
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|Önceki Kapanış
|: 899,35
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912,96
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ULUSE
|103,00
|11.250.738
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|150.877.309
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|316.802.793
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|164.403.341
|% 9,78
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|DZGYO
|2,61
|88.888.636
|% -10,00
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.587.923
|% -9,98
|
|KAREL
|12,56
|123.131.904
|% -9,90
|
|PKENT
|211,80
|44.326.338
|% -9,83
|
|THYAO
|32,20
|5.211.592.556
|% 1,77
|
|GARAN
|12,19
|2.089.246.067
|% 0,66
|
|ASELS
|24,36
|1.863.891.246
|% 1,84
|
|YKBNK
|4,12
|1.539.459.418
|% 3,00
|
|SISE
|15,10
|1.363.431.923
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,12
|1.539.459.418
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|527.677.668
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|478.167.047
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,16
|209.340.375
|% 2,65
|
|ADESE
|0,76
|133.569.971
|% 5,56
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6434
|14,6515
|% 0,54
|
|Euro
|16,3418
|16,3544
|% 1,04
|
|Sterlin
|19,2349
|19,3314
|% 1,12
|
|Frank
|15,8175
|15,9128
|% 1,46
|
|Riyal
|3,8924
|3,9120
|% 0,54
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|17,57
|
|Altın Gr.
|912
|912
|13,06
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,17
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,21
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
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17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 85 artarak (% 1.00 ) 2, 002
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB