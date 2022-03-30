***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili tadil metni Şirketimizin 30.03.2022 tarihinde (bugün) yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014079BIST