***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun onayına gönderilen Esas Sözleşmemizin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesinin ve Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.05.2022 tarihli bülteninde uygun görüş verildiği yayınlanmıştır. Söz konusu tadilerl ile ilgili Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032882BIST