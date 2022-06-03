***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin Şirketin Unvanı başlıklı 2.maddesinin ve Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesinin tadili ile ilgili Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmıştı.27.05.2022 tarihinde SPK tarafından uygun görüş verilen tadil metinlerine Ticaret Bakanlığının 02.06.2022 tarihli yazısı ile Birleşme işleminin hukuki geçerlilik kazanacağı 15.07.2022 tarihinden itibaren Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmesi şartıyla izin verilmiştir. Bu kapsamda söz konusu tadil metinleri 15.07.2022 tarihinden sonra yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034471BIST