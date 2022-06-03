***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.06.2022 11:22
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin Şirketin Unvanı başlıklı 2.maddesinin ve Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesinin tadili ile ilgili Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmıştı.
27.05.2022 tarihinde SPK tarafından uygun görüş verilen tadil metinlerine Ticaret Bakanlığının 02.06.2022 tarihli yazısı ile Birleşme işleminin hukuki geçerlilik kazanacağı 15.07.2022 tarihinden itibaren Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmesi şartıyla izin verilmiştir. Bu kapsamda söz konusu tadil metinleri 15.07.2022 tarihinden sonra yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034471
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0387
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,3494
18:0517,6045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0941
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,4307
18:05977,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -11,68
|Açılış
|: 979,88
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
973,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4117
|16,4153
|% -0,24
|
|Euro
|17,5881
|17,6045
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,4444
|20,5470
|% -0,94
|
|Frank
|16,9882
|17,0906
|% -0,75
|
|Riyal
|4,3640
|4,3859
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-17,41
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-9,09
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,95
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,19
|
|B. Petrol
|121
|121
|3,70
|
Seans Raporu
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