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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

20.07.2022 16:19
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin esas sözleşmesinin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesi ve Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesinin tadil metinleri   20.07.2022 tarihinde (bugün) yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.
Kamuoyunun ve Pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047001


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