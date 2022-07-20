***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesinin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesi ve Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesinin tadil metinleri 20.07.2022 tarihinde (bugün) yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.Kamuoyunun ve Pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047001BIST