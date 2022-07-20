***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.07.2022 16:19
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesi ve Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesinin tadil metinleri 20.07.2022 tarihinde (bugün) yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.
Kamuoyunun ve Pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047001
BIST
17:442.512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -13,17
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
17:4417,7391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1374
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7391
En Düşük
17,5641
17:4418,0875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1623
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
17:44972,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 12,75
|Açılış
|: 972,99
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
973,57
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ULUUN
|25,30
|531.418.743
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.023.991
|% 9,99
|
|DOBUR
|50,80
|17.292.227
|% 9,96
|
|MARKA
|2,99
|2.251.660
|% 9,93
|
|LIDER
|24,18
|187.039.025
|% -9,78
|
|HUBVC
|8,98
|28.048.490
|% -5,47
|
|ALKA
|40,98
|45.640.320
|% -5,45
|
|SANFM
|15,80
|16.349.264
|% -5,11
|
|IMASM
|64,55
|55.318.517
|% -4,93
|
|THYAO
|51,35
|4.075.679.098
|% 0,00
|
|SISE
|21,12
|1.432.415.701
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,02
|1.130.234.079
|% 0,33
|
|ODAS
|3,71
|1.015.226.313
|% 3,63
|
|EREGL
|27,88
|979.299.887
|% -1,27
|
|EKGYO
|3,02
|1.130.234.079
|% 0,33
|
|ODAS
|3,71
|1.015.226.313
|% 3,63
|
|SKBNK
|1,33
|310.813.874
|% 7,26
|
|TSKB
|2,29
|421.582.388
|% 1,78
|
|YKBNK
|4,59
|771.200.972
|% -0,22
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7102
|17,7391
|% 0,78
|
|Euro
|18,0691
|18,0875
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,0570
|21,1626
|% 0,17
|
|Frank
|18,1585
|18,2679
|% 0,62
|
|Riyal
|4,6989
|4,7224
|% 0,62
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|13,33
|
|Altın Gr.
|972
|972
|11,75
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.624
|6.695
|87,00
|
|Yarım
|3.227
|3.275
|46,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|-3,54
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 228 adet işlem
-
17:58PGSUS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 177.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 108 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
-
17:57XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 27, 067.00 milyon TL de
-
17:56ALKA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 747 adet işlem