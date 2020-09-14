***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme
14.09.2020 10:27
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2020
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin Sermaye maddesi değiştirilmiş olup,söz konusu değişiklik 08.09.2020 tarihinde tescil edilmiş olup TTSG 11.09.2020 tarih ve 10158 sayısında ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 08/09/2020 11/09/2020 10158
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874882
BIST
11:531.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,25
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:537,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:538,8897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0353
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:53468,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,63
|Açılış
|: 468,86
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:53
|JANTS
|171,60
|49.250.703
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|28.157.006
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.733.234
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,02
|15.474.119
|% -7,38
|
|FORMT
|3,65
|63.739.437
|% -6,65
|
|VERUS
|37,28
|49.986.624
|% -5,33
|
|KRDMD
|3,18
|881.871.312
|% 3,58
|
|PETKM
|4,32
|616.197.766
|% 1,65
|
|IHLAS
|1,08
|364.145.705
|% 0,93
|
|FENER
|38,96
|241.113.308
|% -2,36
|
|ASELS
|16,75
|206.389.319
|% 0,72
|
|IHLAS
|1,08
|364.145.705
|% 0,93
|
|KRDMD
|3,18
|881.871.312
|% 3,58
|
|PETKM
|4,32
|616.197.766
|% 1,65
|
|IHLGM
|1,51
|142.758.351
|% -2,58
|
|HLGYO
|2,38
|178.563.964
|% 6,25
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4920
|7,4943
|% 0,29
|
|Euro
|8,8857
|8,8897
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,6033
|9,6515
|% 0,73
|
|Frank
|8,2247
|8,2742
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9918
|2,0018
|% 0,28
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|5,14
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|39,64
|39,64
|-0,19
|