***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme
19.04.2022 11:54
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. maddesinin değişikliği 19.04.2022 tarihli ve 10562 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Esas Sözleşmenin son hali ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/04/2022 19/04/2022 10562
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021714
BIST
14:392.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,10
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:3914,6649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0283
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:3915,8415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0475
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:39932,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,60
|Açılış
|: 932,98
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:39
|DAGHL
|19,29
|9.075.297
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.105.129
|% 9,95
|
|YATAS
|15,90
|168.582.148
|% 8,53
|
|IHAAS
|20,02
|24.099.908
|% 7,46
|
|IHEVA
|1,17
|29.048.105
|% 7,34
|
|ISGYO
|11,07
|51.867.728
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.275.501
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|22.919.331
|% -9,90
|
|METRO
|1,29
|75.451.823
|% -5,84
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|GARAN
|14,46
|1.711.845.842
|% 0,28
|
|KRDMD
|16,42
|1.670.116.360
|% 1,73
|
|THYAO
|37,84
|1.605.062.314
|% 0,53
|
|TUPRS
|256,10
|1.249.335.342
|% 1,83
|
|SISE
|18,05
|1.154.289.228
|% -0,11
|
|ODAS
|2,51
|845.794.447
|% 5,46
|
|TSKB
|2,03
|549.348.917
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,92
|714.214.582
|% 0,69
|
|YKBNK
|5,35
|1.144.744.269
|% 2,10
|
|DOHOL
|3,85
|618.031.655
|% 1,85
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6620
|14,6649
|% 0,19
|
|Euro
|15,8325
|15,8415
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,0194
|19,1148
|% 0,16
|
|Frank
|15,3956
|15,4883
|% -0,23
|
|Riyal
|3,8983
|3,9178
|% 0,35
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|0,78
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.152
|6.305
|-25,87
|
|Yarım
|2.973
|3.050
|-12,52
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|-6,26
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,24
|