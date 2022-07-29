***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme
29.07.2022 10:58
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 28/07/2022 28/07/2022 10627
4 28/07/2022 28/07/2022 10627
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049126
BIST
10:462.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,73
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:4617,9537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0314
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:4618,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1190
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:461.018,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,64
|Açılış
|: 1.018,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:46
|BEYAZ
|11,20
|17.663.448
|% 9,91
|
|KRPLS
|5,62
|356.992.283
|% 9,34
|
|IHGZT
|0,77
|15.317.491
|% 8,45
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|YAYLA
|6,20
|25.299.280
|% 7,08
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.487.183
|% -9,97
|
|LIDFA
|9,04
|17.864.365
|% -8,04
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|GRNYO
|3,10
|1.271.370
|% -3,73
|
|THYAO
|49,86
|587.993.607
|% 0,32
|
|FROTO
|296,40
|504.126.167
|% 4,00
|
|KRPLS
|5,62
|356.992.283
|% 9,34
|
|SISE
|21,36
|219.978.060
|% 0,56
|
|KARSN
|7,36
|172.530.623
|% 1,80
|
|SKBNK
|1,68
|107.212.735
|% 4,35
|
|KRPLS
|5,62
|356.992.283
|% 9,34
|
|TSKB
|2,67
|104.061.869
|% 2,30
|
|YKBNK
|4,69
|164.782.053
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,14
|97.865.260
|% -0,32
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9464
|17,9537
|% 0,18
|
|Euro
|18,3729
|18,3954
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,8430
|21,9525
|% 0,32
|
|Frank
|18,7601
|18,8731
|% 0,28
|
|Riyal
|4,7637
|4,7876
|% 0,08
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|10,56
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.775
|6.838
|4,00
|
|Yarım
|3.301
|3.343
|2,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.671
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,16
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,58
|