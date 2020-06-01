***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimize ait 01.01.2020-31.03.2020 dönemi konsolide olmayan faaliyet raporu ekte sunulmaktadır.Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848309BIST