***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026727BIST